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Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 201 kişi vefat etti, 23 bin 948 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü.

31 Ekim 2021 Pazar 20:19
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Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 201 kişi vefat etti, 23 bin 948 yeni vaka tespit edildi
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31 Ekim'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 23 bin 948 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 203'dan 201'e düştü. İyileşen hasta sayısı 26 bin 175 olurken toplam 347 bin 362 PCR testi yapıldı. Bakan Koca, vaka tablosuyla ilgili paylaşımında "Yaklaşık 3 milyon kişi zamanı gelen Üçüncü Doz aşısını henüz yaptırmadı. Bilim insanları üçüncü dozu Koruma Kalkanı Dozu şeklinde adlandırıyor. Üçüncü doz aşınızı yaptırın" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 33 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 23 bin 948 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 201 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 26 bin 175 hasta taburcu olurken bugün 347 bin 362 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 31 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 201 kişi vefat etti, 23 bin 948 yeni vaka tespit edildi

"ÜÇÜNCÜ DOZ, KORUMA KALKANI DOZUDUR"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Yaklaşık 3 milyon kişi zamanı gelen Üçüncü Doz aşısını henüz yaptırmadı. Bilim insanları üçüncü dozu Koruma Kalkanı Dozu şeklinde adlandırıyor. Üçüncü doz aşınızı yaptırın. 18-59 yaş arasında ve sağlıklıysanız 3. Doz için Turkovac da tercih edebilirsiniz." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 78,39 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 89,24 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 78,39 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 116 milyon 280 bin 951'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 48 MİLYON 655 BİN 853 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 55 milyon 392 bin 343 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 48 milyon 655 bin 853 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 11 milyon 136 bin 208 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 23 BİNE DÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 203 kişi hayatını kaybederken 23 bin 96 da yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 31 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 201 kişi vefat etti, 23 bin 948 yeni vaka tespit edildi

Son Güncelleme: 31.10.2021 21:24
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsTürkiye
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Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 31 Ekim 2021
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