Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 215 kişi vefat etti

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düşerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın belirlediği 20 bin hedefine yaklaştı. 13 Kasım'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 22 bin 583 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 217'den 215'e düştü. İyileşen hasta sayısı 25 bin 254 olurken toplam 347 bin 426 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 22 bin 583 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 215 olarak kayıtlara geçerek son zamanların en düşük seviyelerine geriledi. Tedavisi tamamlanan 25 bin 254 hasta taburcu olurken bugün 347 bin 426 test yapıldı.

BAKAN KOCA, İKİNCİ DOZ AŞI ORANI DÜŞÜK İLLERİ SIRALADI

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "İkinci doz aşı oranı %65'ten düşük dokuz ilimiz kaldı: Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı. Sadece karar verilmesi aşı hizmeti almak için yeterlidir. Ekiplerimizle her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Yeter ki aşılanma oranımızı yükseltelim." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 79,90 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 89,92 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 79,90 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 118 milyon 302 bin 677'ye yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 49 MİLYON 594 BİN 716 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 55 milyon 810 bin 636 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 49 milyon 594 bin 716 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 11 milyon 619 bin 678 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 23 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 217 kişi hayatını kaybederken 23 bin 637 da yeni vaka tespit edilmişti.