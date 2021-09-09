Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 23 bin 836 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 257 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 31 bin 322 hasta taburcu olurken bugün 314 bin 793 test yapıldı.

"BİRLİKTE BU TABLOYU TÜMDEN DEĞİŞTİREBİLİRİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka tablosuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Vaka sayımız 23.846. Dünle bugün arasında lehimize 68 fark var. Dün 262 olan can kaybımız, bugün 257. Acı haberin sayısı azaldı. Bu farklarda, sayılarla ifade edilemeyecek sonuçlar var. Hayat var. Bugün 100 milyon doz aşıya ulaştık. Birlikte bu tabloyu tümden değiştirebiliriz." dedi.

1. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 82.05 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 82.05 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 63.80 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 100 milyon 267 bin 925'ye yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 39 MİLYON 599 BİN 848 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 50 milyon 930 bin 700 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 39 milyon 599 bin 848 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 9 milyon 287 bin 641 kişiye aşı yapıldı.