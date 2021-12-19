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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları 26 Temmuz'dan beri ilk kez 16 bin seviyelerine düştü

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları 26 Temmuz'dan beri ilk kez 16 bin seviyelerine düştü.

19 Aralık 2021 Pazar 19:54
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları 26 Temmuz'dan beri ilk kez 16 bin seviyelerine düştü
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları 26 Temmuz'dan beri ilk kez 16 bin seviyelerine düştü. 19 Aralık'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 16 bin 910 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 191'den 171'e düştü. İyileşen hasta sayısı 22 bin 858 olurken toplam 349 bin 193 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 171 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 22 bin 858 hasta taburcu olurken bugün 349 bin 193 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi

"SALGININ SONUÇLARININ TABLODAKİ VERİLERLE ÖLÇÜLEMEYECEĞİ DÖNEMDEYİZ"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Salgının sonuçlarının günlük tablodaki verilerle ölçülemeyeceği bir dönemdeyiz. Hayatın tamamını etkileyen Covid-19'un sağlık dışı etkileri zaten öngörülüyordu. Toplumca bize düşen, bu kritik mücadelenin hayatı savunmak anlamına geldiğini bilip, salgın şartlarını hızla aşmaktır." ifadelerini kullandı.

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