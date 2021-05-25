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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

25 Mayıs 2021 Salı 21:35
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı

 25 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 693'ü semptomatik olmak üzere toplam 9 bin 375 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 175 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 621'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 203 bin 385'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 11 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 11 bin 192 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 45 bin 508'e yükseldi. Toplam test sayısı 52 milyon 817 bin 437'ye yükselirken, ağır hasta sayısı bin 667 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

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Günlük Koronavirüs Tablosu
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