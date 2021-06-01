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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

01 Haziran 2021 Salı 20:12
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı

 1 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 602'si semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 112 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 129 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bin 656'ya, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 256 bin 516'ya yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 9 bin 457 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 124 bin 81'e yükseldi. Toplam test sayısı 54 milyon 362 bin 791'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 241olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,8 oldu.

Anahtar Kelimeler:
Günlük Koronavirüs Tablosu
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