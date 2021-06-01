Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı

1 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 602'si semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 112 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 129 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bin 656'ya, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 256 bin 516'ya yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 9 bin 457 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 124 bin 81'e yükseldi. Toplam test sayısı 54 milyon 362 bin 791'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 241olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,8 oldu.