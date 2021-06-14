Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı

14 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 428'i semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 626 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 74 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 795'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 336 bin 73'e yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 585 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 202 bin 836'ya yükseldi. Toplam test sayısı 57 milyon 223 bin 789'a yükselirken, ağır hasta sayısı 929 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.