Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı

22 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 565'i semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 143 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 57 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 293'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 381 bin 736'ya yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 214 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 242 bin 945'e yükseldi. Toplam test sayısı 58 milyon 997 bin 73'e yükselirken, ağır hasta sayısı 791 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.