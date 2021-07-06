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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı

Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı

06 Temmuz 2021 Salı 20:09
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı

6 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 5 bin 299 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37 oldu. Bir günde toplam 226 bin 651 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 4 bin 446 olarak kayıtlara geçti.

Verilerle ilgili sosyal medyadan açıklama yapan T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Salgının seyri değişiyor. Aşı ile toplumsal bağışıklık sağlanana kadar mücadele devam edecek. Yarını bugünden güvence altına alalım. Henüz aşınızı olmadıysanız lütfen acele edin" ifadelerine yer verdi.

Verilerle ilgili sosyal medyadan açıklama yapan T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Salgının seyri değişiyor. Aşı ile toplumsal bağışıklık sağlanana kadar mücadele devam edecek. Yarını bugünden güvence altına alalım. Henüz aşınızı olmadıysanız lütfen acele edin" ifadelerine yer verdi.

Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 5 bin 299 yeni vaka tespit edildi

1. DOZ AŞILAMA ORTALAMA YÜZDE 58.92'YE ULAŞILDI

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 58. 92 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 25. 84 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 54 milyon 541 bin 27'ye yükseldi. 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz olarak toplamda 881 bin 755 aşı uygulandı.

Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 5 bin 299 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 16 MİLYON 36 BİN 89 OLDU

T.C. Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre Türkiye'de 36 milyon 574 bin 186 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 16 milyon 36 bin 89 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 1 milyon 930 bin 752 kişiye aşı yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs
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