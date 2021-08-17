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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı

17 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 21 bin 692 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 183 oldu. İyileşen hasta sayısı 14 bin 636 olurken toplam 294 bin 561 test yapıldı.

17 Ağustos 2021 Salı 20:13
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 21 bin 692 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 183 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 14 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 14 bin 636 hasta taburcu olurken bugün 294 bin 561 test yapıldı.

"KONTROLLÜ HAREKET ETMEZSEK KAYIPLARIMIZ OLACAK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Koca, tedbirlere uyulması gerekliliğinin altını çizerek, "Kontrollü hareket etmez, tedbirlere uymazsak aşı ile bağışıklık elde edene kadar kayıplarımız olacak. Tedbirli olup aşımızı hemen olmalıyız" ifadelerini kullandı.

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