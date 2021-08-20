Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 19 bin 918 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 204 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 15 bin 561 hasta taburcu olurken bugün 293 bin 252 test yapıldı.

"KAYIPLARIMIZ VAR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Koca, tedbirlere uyulması gerekliliğinin altını çizerek, "Kayıplarımız var. Salgın hastalık bizi sevdiklerimizden zamansız ayırıyor. Dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Aşı ile başaracağız." ifadelerini kullandı.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 73.52'E ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 73.52 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 56.05 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 88 milyon 59 bin 440'a yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 34 MİLYON 791 BİN 602 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 45 milyon 636 bin 614 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 34 milyon 791 bin 602 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 7 milyon 529 bin 404 kişiye aşı yapıldı.