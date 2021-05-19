Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı

19 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 902'si semptomatik olmak üzere toplam 11 bin 553 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 233 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 419'a, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 151 bin 38'e yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 9 bin 271 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 980 bin 516'ya yükseldi. Toplam test sayısı 51 milyon 512 bin 691'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 162 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.