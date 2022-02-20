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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre azaldı

20 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 70 bin 355 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 278'ten 263'e düştü. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 91 bin 164 olurken toplam 440 bin 183 PCR testi yapıldı. Vaka sayıları son olarak 24 Ocak tarihinde 67 bin 23 seviyelerine kadar düşmüştü.

20 Şubat 2022 Pazar 19:38
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre azaldı
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 70 bin 355 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 263 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan91 bin 164 hasta taburcu olurken bugün 440 bin 183 test yapıldı.

BAKAN KOCA, RİSK GRUBUNA DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Salgının Omicron döneminde asıl mücadeleyi risk grubundakilerin hayatını riskten koruyarak vereceğiz. Bu mücadeleden, kendilerinin alacağı tedbirlerle, aşı ve tedavi desteğiyle, her birimizin bu gruptakilere göstereceği dikkatle başarılı şekilde çıkmak zorundayız." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84,93 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,84 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,93 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 144 milyon 850 bin 157 doza yükseldi.

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TürkiyeKoronavirüs
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