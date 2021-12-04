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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düşerken vefat sayıları arttı

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düşerken vefat sayılarında büyük artış gözlendi.

04 Aralık 2021 Cumartesi 18:57
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düşerken vefat sayıları arttı
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düşerken vefat sayılarında büyük artış gözlendi. 4 Aralık'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 20 bin 374 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 187'den 228'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı 19 bin 463 olurken toplam 353 bin 35 PCR testi yapıldı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 20 bin 374 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 228 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 19 bin 463 hasta taburcu olurken bugün 353 bin 35 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 4 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 20 bin 374 yeni vaka tespit edildi

BAKAN KOCA'DA TEDBİR UYARISI

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Mevsim şartlarından hepimizin çıkarması gereken sonuçlar var. Kapalı yerlerde kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmaktan kaçınmalıyız. Bulunduğumuz kapalı ortamları sık sık havalandırmalıyız. Temizliğe dikkat etmeliyiz. Riskin arttığı bu dönemde aşılarımızı hemen yaptırmalıyız." dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 4 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 20 bin 374 yeni vaka tespit edildi

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKoronavirüs
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