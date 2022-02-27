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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü

Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 27 Şubat 2022 Pazar gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 206 kişi hayatını kaybetti.

27 Şubat 2022 Pazar 18:43
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü
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Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 27 Şubat 2022 Pazar gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 206 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki düşüş trendi sonucunda, risk grubunda olup hastalığa yakalananların ve buna bağlı vefatların sayısı azalıyor. Dünya salgına karşı mücadeleyi artık aşıyla veriyor. Hatırlatma dozlarını hepimiz yaptırmalı, risk grubundaysak kendimizi iyi korumalıyız" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı 27 Şubat verilerine göre, 394 bin 263 test yapıldı.

Son 24 saatte, 49 bin 792 yeni vaka tespit edildi. Bugün 69 bin 845 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 206 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarındaki düşüş trendi sonucunda, risk grubunda olup hastalığa yakalananların ve buna bağlı vefatların sayısı azalıyor. Dünya salgına karşı mücadeleyi artık aşıyla veriyor. Hatırlatma dozlarını hepimiz yaptırmalı, risk grubundaysak kendimizi iyi korumalıyız” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 26 Şubat verilerine göre, dün 421 bin 855 test yapılmıştı. Dün, 61 bin 764 vaka tespit edilirken, 221 kişi hayatını kaybetmiş ve 85 bin 552 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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