Künye
Kıbrıs 16
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Girne'de uyuşturucudan tutuklama!
Girne'de uyuşturucudan tutuklama!
Hırsızlıkla suçlanıyor!
Hırsızlıkla suçlanıyor!
Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı
Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı
Cinayette karar açıklandı!
Cinayette karar açıklandı!
Ses kaydı alıp Youtube'da yayınladı
Ses kaydı alıp Youtube'da yayınladı

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü

Koronavirüs nedeniyle 5 Mart'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 32 bin 389 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 174 oldu.

05 Mart 2022 Cumartesi 19:16
0 Okunma
Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü
banner108

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 5 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 32 bin 389 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 174 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 57 bin 894 hasta taburcu olurken bugün 360 bin 353 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,15 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,98 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,15 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 145 milyon 972 bin 393 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 855 BİN 984 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 710 bin 714 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 855 bin 894 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 265 bin 458 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 38 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 180 kişi hayatını kaybederken 38 bin 283 de yeni vaka tespit edilmişti.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TBMM Genel Kurulu'nda yumruklu kavga
TBMM Genel Kurulu'nda yumruklu kavga
Takım elbise ile simit satıyor. Aylık kazancı ise...
Takım elbise ile simit satıyor. Aylık kazancı ise...
Erdoğan, Putin ile görüşecek
Erdoğan, Putin ile görüşecek









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim