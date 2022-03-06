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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü

Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarında düşüş yaşanırken, bugün 27 bin 671 vaka tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 170 olurken, iyileşen hasta 50 bin 241 oldu.

06 Mart 2022 Pazar 18:54
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 6 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 27 bin 671 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 170 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 50 bin 241 hasta taburcu olurken bugün 348 bin 146 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,16 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,98 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,16 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 145 milyon 990 bin 177 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 858 BİN 604 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 712 bin 192 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 858 bin 604 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 275 bin 568 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 32 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 174 kişi hayatını kaybederken 32 bin 389 da yeni vaka tespit edilmişti.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKoronavirüs
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü









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