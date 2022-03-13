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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü

Türkiye'de bugün 17 bin 426 vaka tespit edilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 138 oldu. Ayrıca iyileşen hasta sayısı 35 bin 568 kişi oldu.

13 Mart 2022 Pazar 18:54
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 17 bin 426 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 138 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 35 bin 568 hasta taburcu olurken bugün 298 bin 252 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,22 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,01 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,22 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 146 milyon 243 bin 976 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 897 BİN 465 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 734 bin 779 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 897 bin 465 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 393 bin 878 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 20 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 132 kişi hayatını kaybederken 20 bin 465 de yeni vaka tespit edilmişti.

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Türkiye
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