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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü

Türkiye'de 24 saatlik verilere göre 13 bin 849 vaka tespit edilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 70 oldu. Ayrıca iyileşen hasta sayısı da 17 bin 673 oldu.

26 Mart 2022 Cumartesi 20:44
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 26 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 13 bin 849 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 70 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 17 bin 673 hasta taburcu olurken bugün 267 bin 848 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,32 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,07 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,32 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 146 milyon 751 bin 309 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 958 BİN 300 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 770 bin 305 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 958 bin 300 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 573 bin 242 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 15 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybederken 15 bin 303 de yeni vaka tespit edilmişti.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKoronavirüsVaka
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