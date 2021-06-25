Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kadına Şiddete hapislik
Kadına Şiddete hapislik
Gece kulübünü soydular
Gece kulübünü soydular
Telefon hırsızları mahkemeye çıkarıldı
Telefon hırsızları mahkemeye çıkarıldı
Çaldığı paraları casinoda yedi
Çaldığı paraları casinoda yedi
Cinayet Şüphesi; Zanlı 3 gün daha tutuklu kalacak
Cinayet Şüphesi; Zanlı 3 gün...

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü

Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 630 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 56 kişi yaşamını yitirdi.

25 Haziran 2021 Cuma 20:09
40 Okunma
Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 477'si semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 630 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 56 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 473'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 398 bin 878'e yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 184 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 261 bin 892'ye yükseldi. Toplam test sayısı 59 milyon 667 bin 586'ya yükselirken, ağır hasta sayısı 737 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

Anahtar Kelimeler:
T.C. Sağlık Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hassas terazi mahkemede tartmadı, sanık beraat etti
Hassas terazi mahkemede tartmadı, sanık beraat etti
Tekirdağ'da sahte içki can aldı
Tekirdağ'da sahte içki can aldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim