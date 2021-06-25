Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 477'si semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 630 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 56 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 473'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 398 bin 878'e yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 184 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 261 bin 892'ye yükseldi. Toplam test sayısı 59 milyon 667 bin 586'ya yükselirken, ağır hasta sayısı 737 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.