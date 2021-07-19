Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 7 bin 667 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 50 olarak kayıtlara geçti.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 62.85'E ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 62.85 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 33.87 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 63 milyon 680 bin 206'ya yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 21 MİLYON 20 BİN 302 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 39 milyon 9 bin 602 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 21 milyon 20 bin 302 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 3 milyon 650 bin 302 kişiye aşı yapıldı.

"VAKA SAYILARI YÜZDE 30 ORANINDA ARTTI"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Vaka sayıları geçen haftaya kıyasla yaklaşık yüzde 30 oranında artış gösterdi. Bayram telaşı ve neşesi içinde tedbirleri hafife almayın. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun. Bayrama gölge düşürecek tedbirsizliklerde bulunmayın" dedi.