Künye
Kıbrıs 31
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Telefon görüşmeleriyle ilgili soruşturma yapılacak
Telefon görüşmeleriyle ilgili soruşturma yapılacak
Sarhoş adam çocukları dövdü
Sarhoş adam çocukları dövdü
Park halindeki araçtan cüzdan çaldılar
Park halindeki araçtan cüzdan çaldılar
Kablo hırsızı teminatla serbest kaldı
Kablo hırsızı teminatla serbest kaldı

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü

18 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 19 bin 944 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 168 oldu.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 21:39
21 Okunma
Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 19 bin 944 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 168 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 15 bin 537 hasta taburcu olurken bugün 295 bin 206 test yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Koca, tedbirlere uyulması gerekliliğinin altını çizerek, "Aşılanma oranı arttıkça ve tedbirlere uydukça yeni vaka sayısı da azalacak. Yarın bugünden daha güvenli olacak" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 168 kişi vefat etti, 19 bin 944 yeni vaka tespit edildi

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 72.54'E ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 72.54 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 54.98 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 86 milyon 413 bin 722'ye yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 34 MİLYON 128 BİN 722 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 45 milyon 25 bin 676 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 34 milyon 128 bin 107 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 7 milyon 195 bin 181 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYISI 21 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 183 kişi hayatını kaybederken, 21 bin 692 de yeni vaka tespit edilmişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Taliban yöneticilerinin yaptığı ılımlı açıklamaları memnuniyetle karşılıyoruz"
"Taliban yöneticilerinin yaptığı ılımlı açıklamaları memnuniyetle karşılıyoruz"
Koca: Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız
Koca: Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız
Bilim Kurulu üyesinden çarpıcı ‘Sinovac’ açıklaması
Bilim Kurulu üyesinden çarpıcı ‘Sinovac’ açıklaması
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim