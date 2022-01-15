Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü

Türkiye'de 15 Ocak'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 63 bin 967 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 167'den 177'ye yükseldi. Son dönemlerdeki tablolarda vefat sayılarının devamlı artması dikkat çekti. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 52 bin 16 olurken toplam 384 bin 263 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 63 bin 967 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 177 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 52 bin 16 hasta taburcu olurken bugün 384 bin 263 test yapıldı.

BAKAN KOCA: TEDBİR VE AŞIYLA OLUMSUZ İHTİMALLERİ AZALTIN

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Oran düşük olsa da, vaka sayısı çok yükselirse, yatan hasta sayımız bundan etkilenecektir. Bu hastalardan biri siz olabilirsiniz. Tedbir ve aşıyla olumsuz ihtimalleri azaltın." ifadelerini kullandı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 83,96 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,23 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 83,96 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 139 milyon 71 bin 821 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 112 BİN 351 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 245 bin 214 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 112 bin 351 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 23 milyon 259 bin 903 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 67 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 167 kişi hayatını kaybederken 67 bin 857 de yeni vaka tespit edilmişti.