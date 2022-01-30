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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü

Türkiye'de 30 Ocak'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 88 bin 145 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 174'den 189'a yükseldi.

30 Ocak 2022 Pazar 18:38
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü
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Türkiye'de 30 Ocak'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 88 bin 145 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 174'den 189'a yükseldi. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 81 bin 530 olurken toplam 428 bin 214 PCR testi yapıldı. Tabloyla ilgili Bakan Koca, " Toplum önemli ölçüde aşılı. Hastalık hafif seyrediyor. Tedbir ise halen şart. Aşı (Turkovac) ve kişisel tedbirler ile salgın gündeminden çıkma zamanı" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 30 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 88 bin 145 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 189 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 81 bin 530 hasta taburcu olurken bugün 428 bin 214 test yapıldı.

"SALGIN GÜNDEMİNDEN ÇIKMA ZAMANI"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Omicron varyantına bağlı vaka sayılarındaki artış salgının ilk dönemlerindeki sonuçlara sebep olacak bir artış değil. Toplum önemli ölçüde aşılı. Hastalık hafif seyrediyor. Tedbir ise halen şart. Aşı (Turkovac) ve kişisel tedbirler ile salgın gündeminden çıkma zamanı" dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84,38 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,49 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,38 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 141 milyon 778 bin 517 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 375 BİN 810 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 407 bin 159 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 375 bin 810 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 24 milyon 906 bin 534 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 94 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 174 kişi hayatını kaybederken 94 bin 783 de yeni vaka tespit edilmişti.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKoronavirüs
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