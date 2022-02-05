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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü

 5 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 98 bin 715 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 221 oldu. Bugün iyileşen hasta sayısı 80 bin 402 olurken, toplam 421 bin 435 PCR testi yapıldı.

05 Şubat 2022 Cumartesi 19:51
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 5 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 98 bin 715 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 221 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 80 bin 402 hasta taburcu olurken bugün 421 bin 435 test yapıldı.

"SALGININ ETKİSİNİ EN AZA İNDİRMEK AŞILARIN TAM OLMASINA BAĞLI"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Tedbirler, Omicron varyantıyla mücadele ettiğimiz Covid-19'u aşmak için gerekli ama yeterli değil. Çünkü maske ve mesafe virüsün bulaşmasını önlese de gerçek hayat şartları bunları yüzde yüz uygulamaya elvermiyor. Salgının etkisini en aza indirmek aşılarımızın tam olmasına bağlı." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84,58 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,62 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,58 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 142 milyon 833 bin 393 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 500 BİN 475 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 486 bin 690 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 500 bin 475 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 25 milyon 520 bin 769 kişiye aşı yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKoronavirüs
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