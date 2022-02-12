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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü

12 Şubat 2022 Cumartesi 18:38
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 12 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 86 bin 193 vaka tespit edildi. Vefat sayısı 272 oldu. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 73 bin 526 olurken toplam 448 bin 347 PCR testi yapıldı. Tabloyla ilgili açıklama yapan Bakan Koca, "Tedavisi devam eden ağır hasta sayısı 1.000 civarında. Vaka sayıları hayli düşükken ağır hasta sayımız bunun üstünde oluyordu. Aşının bu sonuçta etkisi büyük, Omicron'u da hesaba katmalıyız" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 12 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 86 bin 193 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 272 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 73 bin 526 hasta taburcu olurken bugün 448 bin 347 test yapıldı.

BAKAN KOCA: ŞARTLAR LEHİNİZDEYKEN VEFATLARI AZALTALIM

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Tedavisi devam eden ağır hasta sayısı 1.000 civarında. Vaka sayıları hayli düşükken ağır hasta sayımız bunun üstünde oluyordu. Aşının bu sonuçta etkisi büyük, Omicron'u da hesaba katmalıyız. Şartlar lehimizdeyken, 65 yaş üstünü ve kronik hastaları koruyarak vefatları azaltalım." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84,77 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,73 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,77 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 143 milyon 940 bin 936 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 616 BİN 197 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 559 bin 910 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 616 bin 197 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 26 milyon 154 bin 677 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 95 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 253 kişi hayatını kaybederken 95 bin 65 de yeni vaka tespit edilmişti.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKoronavirüs
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