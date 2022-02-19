Künye
Kıbrıs 17
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ofisinde silah bulundu
Ofisinde silah bulundu
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
15 yaşındaki kıza tecavüz
15 yaşındaki kıza tecavüz
Vahşi cinayette mahkemeden detaylar...
Vahşi cinayette mahkemeden detaylar...
Eski sevgilisini, uygunsuz görüntüleriyle tehdit etti!
Eski sevgilisini, uygunsuz görüntüleriyle tehdit...

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü

19 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 80 bin 454 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 264'ten 278'e yükseldi. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 96 bin 664 olurken toplam 462 bin 252 PCR testi yapıldı. Öte yandan vaka sayıları tekrar 5 gün önceki seviyeleri geri döndü.

19 Şubat 2022 Cumartesi 18:54
22 Okunma
Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü
banner108

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 80 bin 454 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 278 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 96 bin 664 hasta taburcu olurken bugün 462 bin 252 test yapıldı.

"MOLNUPİRAVİR'İN DAĞITIMINA BAŞLANDI"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Omicron varyantı ağırlıklı devam eden ve vakaların genelde hafif seyrettiği salgının toplum üzerindeki doğrudan veya dolaylı etkilerini en aza indirmek için gerekli adımları atıyoruz. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın risk grubundaki hastalara dağıtımına başlandı." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84,92 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,83 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,92 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 144 milyon 799 bin 530 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 709 BİN 583 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 619 bin 810 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 709 bin 583 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 26 milyon 638 bin 894 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 87 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 264 kişi hayatını kaybederken 87 bin 411 da yeni vaka tespit edilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 yaşındaki oğlunu öldürdü
3 yaşındaki oğlunu öldürdü
Gözaltına alınan Migros işçileri serbest bırakıldı
Gözaltına alınan Migros işçileri serbest bırakıldı
Acılı anne: Hayalleriyle birlikte toprağa gömüldü
Acılı anne: Hayalleriyle birlikte toprağa gömüldü









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim