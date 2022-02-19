Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 80 bin 454 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 278 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 96 bin 664 hasta taburcu olurken bugün 462 bin 252 test yapıldı.

"MOLNUPİRAVİR'İN DAĞITIMINA BAŞLANDI"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Omicron varyantı ağırlıklı devam eden ve vakaların genelde hafif seyrettiği salgının toplum üzerindeki doğrudan veya dolaylı etkilerini en aza indirmek için gerekli adımları atıyoruz. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın risk grubundaki hastalara dağıtımına başlandı." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84,92 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,83 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,92 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 144 milyon 799 bin 530 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 709 BİN 583 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 619 bin 810 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 709 bin 583 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 26 milyon 638 bin 894 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 87 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 264 kişi hayatını kaybederken 87 bin 411 da yeni vaka tespit edilmişti.