Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Dayakçı sevgili cezaevine gönderildi
Dayakçı sevgili cezaevine gönderildi
Polise Gitmesi Halinde Öldürmekle Tehdit Etti
Polise Gitmesi Halinde Öldürmekle Tehdit...
Silahla tehdit iddiası
Silahla tehdit iddiası
Evindeki zulası patlatıldı
Evindeki zulası patlatıldı
4 yıl hapis cezası
4 yıl hapis cezası
Flaş Haber
Lefkoşa’da intihar
Kapat

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

03 Haziran 2021 Perşembe 20:44
31 Okunma
Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü

3 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 563'ü semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 602 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 114 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bin 882'ye, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 270 bin 299'a yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 540 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 139 bin 993'e yükseldi. Toplam test sayısı 54 milyon 809 bin 788'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 219 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,8 oldu.

Anahtar Kelimeler:
Günlük Koronavirüs Tablosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin elektrik tüketimi mayısta yüzde 19,2 arttı
Türkiye'nin elektrik tüketimi mayısta yüzde 19,2 arttı
Selçuk: Riskli durum olursa okulları kapatırız
Selçuk: Riskli durum olursa okulları kapatırız
Türkiye'de deniz salyalarına karşı "Acil Eylem Planı" hazırlanıyor
Türkiye'de deniz salyalarına karşı "Acil Eylem Planı" hazırlanıyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim