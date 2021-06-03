Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü

3 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 563'ü semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 602 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 114 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bin 882'ye, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 270 bin 299'a yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 540 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 139 bin 993'e yükseldi. Toplam test sayısı 54 milyon 809 bin 788'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 219 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,8 oldu.