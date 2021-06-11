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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

11 Haziran 2021 Cuma 19:43
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü

11 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 561'i semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 261 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 69 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 593'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 319 bin 359'a yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 217 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 192 bin 945'e yükseldi. Toplam test sayısı 56 milyon 570 bin 784'e yükselirken, ağır hasta sayısı 997 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,7 oldu.

Anahtar Kelimeler:
Günlük Koronavirüs Tablosu
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Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 11 Haziran 2021
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 11 Haziran 2021
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