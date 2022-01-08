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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre yükseldi

Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 8 Ocak 2022 Cumartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"Yeni varyantın bulaşma kabiliyeti yüksek. Kendinizi koruyun!" dedi.

08 Ocak 2022 Cumartesi 18:23
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre yükseldi
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Türkiye Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 8 Ocak verilerine göre, 418 bin 264 test yapıldı.

Son 24 saatte, 66 bin 237 yeni vaka tespit edildi. Bugün 34 bin 592 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 141 kişi hayatını kaybetti.

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BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yeni varyantın bulaşma kabiliyeti yüksek. Vakalar içinden hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekenlerin oranı ise şu an düşük görünüyor. Yani, gelişmeler hastanelerimize aynı oranda yansımadı. BU, OMİCRON VARYANTININ HASTA ETMEDİĞİ ANLAMINA GELMEZ. Kendinizi koruyun!” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKoronavirüsTürkiye Sağlık Bakanlığı
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