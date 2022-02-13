Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları son dönemlerdeki en düşük seviyeye geldi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 73 bin 787 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 276 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 70 bin 169 hasta taburcu olurken bugün419 bin 556 test yapıldı.

BAKAN KOCA: VAKA SAYISINI DÜŞÜRMELİYİZ

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "6-12 Şubat arasında toplam yeni vaka sayısı iyileşen sayısından 106 bin fazla. Omicron kaynaklı bu fark yatan hasta sayımıza belirgin oranda yansımadı. Bu yorucu gündemden hızla özgürleşmek, can kayıplarımızı azaltmak için vaka sayısını düşürmeliyiz. Aşı ve tedbir vakaları önler." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84,78 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,74 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,78 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 144 milyon 7 bin 120 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 623 BİN 391 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 564 bin 527 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 623 bin 391 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 26 milyon 198 bin 141 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 86 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 272 kişi hayatını kaybederken 86 bin 193 de yeni vaka tespit edilmişti.