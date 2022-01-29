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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları yine rekor kırdı

29 Ocak'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 94 bin 783 vaka tespit edildi.

29 Ocak 2022 Cumartesi 18:54
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları yine rekor kırdı
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Vefat sayısı ise 210'dan 174'e yükseldi. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 83 bin 261 olurken toplam 440 bin 17 PCR testi yapıldı. Vaka sayıları dün 94 bin 783 ile yine rekor kırmıştı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 29 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 94 bin 783 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 174 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 83 bin 261 hasta taburcu olurken bugün 440 bin 17 test yapıldı.

"VİRÜS ESKİ GÜCÜNDE DEĞİL"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Vaka sayılarında görülen Omicron varyantı kaynaklı artış umut kırıcıymış gibi anlaşılmamalı. Virüs eski gücünde değil. Salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı. Tedbirlere uyarak, aşılarımızı aksatmadan hayatımıza devam edeceğiz. Dünyanın gündemi normale dönüyor." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84,37 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,48 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,37 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 141 milyon 703 bin 801 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 367 BİN 432 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 402 bin 431 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 367 bin 432 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 24 milyon 855 bin 676 kişiye aşı yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKoronavirüs
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