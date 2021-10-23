Türkiye'de koronavirüs vefat sayıları düne göre düştü. 23 Ekim'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 26 bin 217 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 228'den 217'ye düştü. İyileşen hasta sayısı 27 bin 663 olurken toplam 351 bin 184 PCR testi yapıldı. 26 bin civarındaki vaka sayısı son olarak 26 Eylül tarihinde tespit edilmişti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 23 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 26 bin 217 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 217 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 27 bin 663 hasta taburcu olurken bugün 351 bin 184 test yapıldı. Öte yandan 26 bin civarındaki vaka sayısı son olarak 26 Eylül tarihinde tespit edilmişti.

"VAKA SAYISINA KIYASLA AĞIR HASTA ORANIMIZ 6,6"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Günlük vaka sayılarının 28-30 Bin civarında olduğu son döneme ait veriler, her 1.000 vakadan ortalama 4,2'sinin yatırılarak tedaviye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Hastalarda zatürre oranı yine bu dönemde %4,2. Vaka sayısına kıyasla ağır hasta oranımız binde 6,6" dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 77,40 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 88,84 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 77,40 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 115 milyon 164 bin 597'ye yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 48 MİLYON 43 BİN 489 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 55 milyon 144 bin 241 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 48 milyon 43 bin 489 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 10 milyon 949 bin 936 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 28 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 228 kişi hayatını kaybederken 28 bin 192 de yeni vaka tespit edilmişti.