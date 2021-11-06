Türkiye'de koronavirüs vefat sayıları, düne göre düştü. 6 Kasım'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 27 bin 474 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 198'den 203'e çıktı. İyileşen hasta sayısı 30 bin 584 olurken toplam 358 bin 326 PCR testi yapıldı. Bakan Koca, tabloyla alakalı olarak yaptığı açıklamada "Hedeflediğimiz aşı başarısına ulaşabilmiş değiliz. Aşı kararsızlığı bunun önemli nedenleri arasında" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 6 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 27 bin 474 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 203 olarak kayıtlara geçerek son zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Tedavisi tamamlanan 30 bin 584 hasta taburcu olurken bugün 358 bin 326 test yapıldı.

"HEDEFLEDİĞİMİZ AŞI BAŞARISINA ULAŞABİLMİŞ DEĞİLİZ"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Hedeflediğimiz aşı başarısına ulaşabilmiş değiliz. AŞI KARARSIZLIĞI bunun önemli nedenleri arasında. İlk dozu olmayanlar ve ikinci dozu erteleyenler konuyu sürüncemede bırakmayıp, ciddiyetle ele almalı. Bilgi kaynağımız bilim insanları, %79'un kararıysa hepimize örnek olmalı." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 79,19 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 89,59 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 79,19 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 117 milyon 311 bin 720'ye yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 49 MİLYON 155 BİN 101 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 55 milyon 610 bin 309 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 49 milyon 155 bin 101 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 11 milyon 365 bin 615 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 28 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 198 kişi hayatını kaybederken 28 bin 193 de yeni vaka tespit edilmişti.