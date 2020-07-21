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Türkiye'de koronavirüste son durum

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu paylaştı

21 Temmuz 2020 Salı 21:02
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Türkiye'de koronavirüste son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bakan Koca, "Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok." açıklamasında bulundu.

Son Güncelleme: 21.07.2020 21:03
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