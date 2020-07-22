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Türkiye'de Koronavirüste son durum!

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 20:20
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Türkiye'de Koronavirüste son durum!

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 43 bin 404 testten 902'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 19 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 545 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 205 bin 214'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 43 bin 404 test yapıldı, 902 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken, 1203 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 4 milyon 403 bin 31, toplam vaka sayısı 222 bin 402, toplam vefat sayısı 5 bin 545, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1244, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 381, toplam iyileşen hasta sayısı 205 bin 214 oldu.

'HAYAT, UMUT VERİCİ BİR DÜZENE GİRİYOR'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsFahrettin Koca
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