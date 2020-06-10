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Türkiye'de koronavirüste son durum!

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Kornavirüs Tablosu'nu paylaştı.

10 Haziran 2020 Çarşamba 20:38
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Türkiye'de koronavirüste son durum!

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Kornavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Bakan Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 17 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 922 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Böylece toplam vefat sayısı 4 bin 746'ya, toplam vaka sayısı ise 173 bin 36'ya yükseldi. Bakan Koca, "Yurt dışından gelenlerin sağlık taramasını yapmak istiyoruz. Ateş var ise hastanede tedavisini planlıyor olacağız" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları;

-Ülkemiz, kısıtları büyük oranda kaldırdı. Virüsün kökü tamamen kazınana kadar tedbirlere uymamız gerekiyor.

-65 yaş üstünün hastalığa yakalanma oranı yasak sürecinde yüzde 50 azaldı, bu bilgiler unutulmamalı.

-Bugünlerin örnek genci bence maskesini takan, mesafesini koruyan gençtir. Bir ağabeyiniz olarak aklım sizde olacak. Büyüklerimiz, sizlere serbestlik gelmiş olması riskin olmadığı anlamına gelmiyor

-Salgınla mücadelede pasif mücadele günlerinden kontrollü sosyal hayat ilkelerine uyarak aktif mücadele günlerine girdik. Aktif mücadelede 2 silahımız var. Bunlardan ilki maskedir. İkincisi bir buçuk metre mesafedir. İki tedbirden biri tek başına yeterli değildir.

-Yurt dışından gelenlerin sağlık taramasını yapmak istiyoruz. Ateş var ise hastanede tedavisini planlıyor olacağız. 90 ülkeyi başta belirledik sonra 60 ülke daha dahil olacak. Bulaştırılıcığın durumunu bilmek istiyoruz, test yapmak istiyoruz. 

BAKAN KOCA TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSUNU PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Koca: Bugün hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 17. İyileşen kişi sayımız 2 bin 241. Yoğun bakımda toplam tedavisi devam eden hasta sayımız 631. Cihaza bağlı olan hasta sayımız ise düne göre düşüş içinde; 280. 

Son Güncelleme: 10.06.2020 20:41
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirüsKoronavirüsTürkiye
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