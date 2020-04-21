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Türkiye'de Koronavirüsten can kaybı 2259' yükseldi

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı.

21 Nisan 2020 Salı 19:31
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Türkiye'de Koronavirüsten can kaybı 2259' yükseldi

Türkiye'de Koronavirüsten bugün hayatını kaybeden 119 kişiyle birlikte can kaybı 2259' yükseldi.

Bakan Koca, "Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon." ifadelerini kullandı.

TC Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilerde, son 24 saatte yapılan test sayısı 39 bin 429, vaka sayısı 4 bin 611 oldu. 119 kişi hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 2 bin 259'a yükseldi.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKoronavirüs
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Gibri 2020-04-21 20:33:01

× 3

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akdoğan 2020-04-21 22:37:55 @Gibri

x 3 seni mutlu etmez x 5 olsunda geceleri rahat uyursun rum dönmesi sosyalist faşist.

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Daş 2020-04-21 19:49:51

Yalan rakkamlar bunlar

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