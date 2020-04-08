Türkiye'de Koronavirüsten can kaybı 812'ye yükseldi

TC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 8 Nisan 2020 tarihinde açıklanan yeni vaka sayısı 4 bin 117, vefat sayısı 87 oldu. Toplam vaka sayısı 38 bin 226 olurken, toplam vefat sayısı 812'ye yükseldi.
TC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 8 Nisan 2020 tarihinde açıklanan yeni vaka sayısı 4 bin 117, vefat sayısı 87 oldu. Toplam vaka sayısı 38 bin 226 olurken, toplam vefat sayısı 812'ye yükseldi.
TC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 8 Nisan 2020 tarihinde açıklanan yeni vaka sayısı 4 bin 117, vefat sayısı 87 oldu. Toplam vaka sayısı 38 bin 226 olurken, toplam vefat sayısı 812'ye yükseldi.
Güzelim Turkiyenin insanlarına yazık oluyor. Bu sorumlular cumhurbaşkanı dahil cezalarını bulacak
Türkiyeye önlem alınması gerektiği ocakta bildirildi. Martın içinde önlem alındı bu yetmezmi be cahiller. Orospu evlatları adam doğru söyledi. Ana kuzusu şımarık kıbrıs piçi dölleri. Sizin beyninizi sikeyim.Adam burdaysa ne olacak be götünüzü siktiimBeğen (0) Beğenmedim! (0)
Salak gerizekali hirtoBeğen (0) Beğenmedim! (0)
Yuru be gerizekali ahmak yoruma bak be inlarin ne sucu var bre ahmak haaa sen kesin kibrisdasin borun oter pezevekBeğen (0) Beğenmedim! (0)
Sert adam kibristaysa ne olacak. Bunları söyleyebilecek biri Türkiyede olamazmi
Bre bastarda sen bilmeden ne konusun be yarım akıllı cahil türk. Gelda sana serti göstereyim ben. Sanki adam sövülecek bişey söyledi. Yarrak beyinli.