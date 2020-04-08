Türkiye'de Koronavirüsten can kaybı 812'ye yükseldi

TC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 8 Nisan 2020 tarihinde açıklanan yeni vaka sayısı 4 bin 117, vefat sayısı 87 oldu. Toplam vaka sayısı 38 bin 226 olurken, toplam vefat sayısı 812'ye yükseldi.