Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı en yüksek seviyede

Günlük koronavirüs tablosu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaşıldı.

Günlük verilere göre; son 24 saatte 171 bin 113 test yapıldı, 29 bin 845 kişide koronavirüs tespit edildi, 3 bin 845 kişi de iyileşti.

Bugün 177 kişi yaşamını yitirdi. Vefat sayısı bugüne kadar ki en yüksek günlük rakam olarak kayıtlara geçti.

Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 18 milyon 72 bin 981, toplam hasta sayısı 481 bin 198, toplam vefat sayısı 13 bin 191, hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, ağır hasta sayısı 4 bin 816, toplam iyileşen hasta sayısı 392 bin 616 oldu.