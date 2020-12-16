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Türkiye'de Kovid-19 takip merkezleri açılıyor

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, koronavirüs geçiren hastaların sağlık durumlarının kontrol ve takibi için "Kovid-19 Takip Merkezleri"ni açmaya başladı.

16 Aralık 2020 Çarşamba 09:09
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Türkiye'de Kovid-19 takip merkezleri açılıyor

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara ve Eskişehir'de pilot uygulamalarına başlanan merkezlerin kısa sürede 24 ildeki 30 sağlık bölgesine, daha sonra da tüm yurda yaygınlaştırılması planlanıyor. 

Merkezlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçirmiş hastaların, varsa hastalığa bağlı komplikasyonları en az iki yıl boyunca takip edilecek ve olası sağlık sorunlarına erken müdahale edilecek.

Hastalığa yönelik sağlık hizmet kalitesini artırmak için belirlenecek yeni politikalara yönelik çalışmaların da yürütüleceği merkezlerde bilimsel araştırmalara zemin oluşturacak yeni yöntemler geliştirilecek.

Gönüllülük esasına göre

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 Aralık, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde ise 8 Aralık itibarıyla hasta kabulüne başlayan merkezler tamamen gönüllülük esasına göre, davet usulüyle çalışıyor.

Kovid-19 geçirmiş vatandaşlar aranarak, merkeze davet ediliyor ve randevu oluşturuluyor. Kişinin sağlık durumu değerlendirilerek, gerek duyulması halinde ilgili uzmanlık alanlarına da yönlendirmeleri yapılıyor. Böylece Kovid-19'un uzun dönemli etkileri yakından takip edilerek, olası sağlık sorunlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Merkezlerdeki işlemler ücretsiz yapılıyor.

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