Türkiye'de Maymun çiçeği virüsü var mı?

Türkiye'de vaka olup olmadığına ilişkin ise bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, "Bizde maymun çiçeği vakası görülmedi. Olduğunda açıklarız" dedi.

Koca, gereksiz tedirginlik oluşmaması gerektiğini belirterek, hastalığın pandemiye dönüşmesini beklemediğini söyledi.

Yüzde 85 koruma

Peki çiçek aşısı virüse karşı koruma sağlıyor mu? Koca bu soruya da yanıt verdi.

Aşının virüse karşı yüzde 85'e kadar koruma sağladığını söyleyen Koca, aşının salgın riskinin ortadan kalktığı 1970'lerden beri geliştirilmediğini kaydetti.

Koca, bununla birlikte ABD'nin ise tıbbi prosedür gereği o dönem imha etmesi gereken canlı virüsü sakladığına dikkat çekti.