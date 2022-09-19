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Türkiye'de motorine indirim geliyor!

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 1 Nisan 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

19 Eylül 2022 Pazartesi 14:16
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Türkiye'de motorine indirim geliyor!


Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Petrol fiyatındaki gerileme akaryakıta da yansıdı. Motorine bu gece yarısından itibaren indirim uygulanacak.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Sektör yetkililerinden edinilen bilgiye göre, motorin grubuna 1 lira 76 kuruş indirim gelecek. Fiyat değişikliği bu gece yarısından itibaren pompaya yansıtılacak.

Yaşanacak indirim sonrası, motorinin litre fiyatı 23 lira seviyelerine gerileyecek. Benzin grubunda ise şu an herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.81 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.23 TL'ye satılıyor.

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