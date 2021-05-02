Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Girne'de meydana gelen resmi evrak sahteleme olayı ile ilgili olarak tutuklama
Gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalananlar mahkemeye çıkarıldı
Yasal Olmayan Yoldan KKTC'ye Geçen 2 Şahsı Bir Yurda Yerleştiren Kişi Tutuklandı
Tasarruflarında Uyuşturucu Madde Bulunduran Şahıslar Tutuklandı
Evinde hassas terazi bulundu
Evinde hassas terazi bulundu

Türkiye'de PCR testi zorunluluğu 15 ülke için kaldırıldı

Corona virüs önlemleri kapsamında yurtdışından gelen yolculardan istenen PCR testi zorunluğunun 15 ülke için kaldırıldığı duyuruldu.

02 Mayıs 2021 Pazar 17:33
155 Okunma
Türkiye'de PCR testi zorunluluğu 15 ülke için kaldırıldı

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye girişlerde uygulanan PCR testinin 15 Mayıs'tan itibaren İngiltere, Çin, İsrail, Japonya, Ukrayna, Güney Kore ve Tayland'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerden gelen yolculardan talep edilmeyeceğini duyurdu.

THY'nin internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kurallar kapsamında, Türkiye'ye gerçekleştirilecek seyahatler için bazı kuralların uygulandığı belirtildi.

Bu kurallarından birinin de PCR testi zorunluluğu olduğu belirtilen açıklamada, "30 Aralık 2020 itibariyle, Türkiye'ye gelen 6 yaş ve üzeri yolcuların (denizci, transit yolcu hariç) planlanan kalkış saatinden önceki 72 saat içerisinde numune vererek alacakları negatif PCR test (nükleik asit testi olmalıdır) belgelerini uçuştan önce ibraz etmeleri gerekmektedir. 15 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Hong Kong, Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya'dan Türkiye’ye gelen kişilerin Türkiye'ye girişlerinde PCR testi talep edilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altun: "Kıbrıs'ta Tek Çözüm Eşit Ve Egemen İki Devletin Varlığıdır"
Altun: "Kıbrıs'ta Tek Çözüm Eşit Ve Egemen İki Devletin Varlığıdır"
Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi
Türkiye'nin günlük vaka sayısı tablosu açıklandı
Türkiye'nin günlük vaka sayısı tablosu açıklandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim