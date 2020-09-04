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Türkiye'de polisten 'kına gecesi' baskını

Bursa'da, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığının "COVID-19 Tedbirleri" konulu genelgesi kapsamında, yasak olmasına rağmen kına gecesi yapılan otele polis ekiplerince baskın düzenlendi. Tedbirlere uymayan 24 kişiye toplam 75 bin 600 lira cezai işlem uygulandı.

04 Eylül 2020 Cuma 09:15
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Türkiye'de polisten 'kına gecesi' baskını

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesindeki bir otelde yasak olmasına rağmen kına gecesi düzenlendiği ve burada yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine uyulmadığı ihbarını aldı.

Bunun üzerine söz konusu adrese giden ekipler buradaki eğlenceyi sonlandırdı.

Polis, COVID-19 tedbirlerine uymayan 24 kişiye Hıfzısıhha Kanunu'nun 282'nci maddesince toplam 75 bin 600 lira ceza kesti.

Ekipler, işletmeci A.G. hakkında da Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi uyarınca adli işlem yaptı.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsTürkiye
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