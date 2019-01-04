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Türkiye'de poşet kullanımı 4 günde yüzde 50 azaldı

Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "4 günlük uygulama sonucunda plastik poşet kullanımı yaklaşık yüzde 50 azaldı." dedi.

04 Ocak 2019 Cuma 12:15
Türkiye'de poşet kullanımı 4 günde yüzde 50 azaldı

TÜRKİYE Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "4 günlük uygulama sonucunda plastik poşet kullanımı yaklaşık yüzde 50 azaldı." dedi.

Kurum, Ankara Sanayi Odasında düzenlenen "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" toplantısında konuştu.

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Atıkların geri toplanması ve plastik poşetlerin ücretli olmasına ilişkin önemli bir düzenleme yapıldığını belirten Kurum, 1 Ocak'tan itibaren uygulamanın hayata geçtiğini hatırlattı. Kurum, bu süreçte vatandaşın, sivil toplum örgütlerinin ve milletvekillerinin verdiği destekle ilgili taraflara teşekkürlerini iletti.

Süreçle ilgili kısa bilgi veren Kurum, "4 gündür bu uygulamaya geçildi ve görüyoruz ki plastik poşet kullanımı yaklaşık yüzde 50 azalmış durumda. Biz 2019'dan önce yıllık 30-35 milyar plastik poşet tüketiyorduk. Kişi başı 440 olan plastik poşet kullanımını çok yakın zamanda yüzde 90 oranında azaltarak 2025 yılında inşallah 40 adete düşürmeyi hedefliyoruz. Uygulamanın geçmesiyle birlikte de bu kullanım yaklaşık yüzde 50 azalmış durumda." ifadesini kullandı.

"Toplanması noktasında çok büyük sorunlar yaşıyoruz"

Kurum, plastik poşetlerin geri toplanma oranının yaklaşık yüzde 1 olduğuna değinerek "Niye derseniz, plastik poşetlerin geri toplamından üretilme maliyeti, yaklaşık normal maliyetin 100 katı fazla. Dolayısıyla hiçbir üreticimiz bu plastik poşetleri toplayıp, yeniden üretmek işine gelmiyor. Dolayısıyla toplanması noktasında çok büyük sorunlar yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

Plastik poşetlerden 25 kuruş alındığını anımsatan Kurum, "25 kuruşun zaten 10 kuruşu üretim maliyeti, 15 kuruşunu da Bakanlık, bu atıkların geri toplanması, çevreye ve doğaya olan hizmetlerin artırılması noktasında bir kaynak olarak kullanacak." açıklamasında bulundu.

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