Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Kavga kanlı bitti!
Kavga kanlı bitti!
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Evinde hassas terazi bulundu
Evinde hassas terazi bulundu
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı

Türkiye'de rakamlardaki düşüş sürüyor

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

07 Mayıs 2021 Cuma 19:54
96 Okunma
Türkiye'de rakamlardaki düşüş sürüyor

 7 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2210'u semptomatik olmak üzere toplam 20 bin 107 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 278 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 465'e, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 998 bin 89'a yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 35 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 35 bin 529 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 662 bin 328'e yükseldi. Toplam test sayısı 48 milyon 963 bin 800'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 260 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

Anahtar Kelimeler:
Günlük Koronavirüs Tablosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Köpeği ciple sürükleyerek çöpe atan şahıs serbest bırakıldı
Köpeği ciple sürükleyerek çöpe atan şahıs serbest bırakıldı
"Tam kapanma ile ilgili bir uzatma gündemimizde yok"
"Tam kapanma ile ilgili bir uzatma gündemimizde yok"
Türkiye'de vaka sayılarında ciddi düşüş var!
Türkiye'de vaka sayılarında ciddi düşüş var!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim