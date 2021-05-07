Türkiye'de rakamlardaki düşüş sürüyor

7 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2210'u semptomatik olmak üzere toplam 20 bin 107 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 278 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 465'e, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 998 bin 89'a yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 35 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 35 bin 529 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 662 bin 328'e yükseldi. Toplam test sayısı 48 milyon 963 bin 800'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 260 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.