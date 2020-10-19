Türkiye'de sahte içkiden can kaybı 60’a yükseldi

İzmir'de sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 1 kişi daha yaşamını yitirdi. Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde tedavi gören bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, yurt genelinde 9 Ekim'den bu yana zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a ulaştı.

Zehirlenme ve ölümlere ilişkin soruşturmalarda da 23 ilde yakalanan 302 kişiden 78'i tutuklandı.

Depolara baskınlar sürüyor



Baskınlarda 40 bin litre ve 2 bin 165 şişe sahte içki, 27 bin 225 litre ve 2 bin 850 şişe etil alkol ile 15 ton sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Sahte içki üretilen ve satılan yerlere yönelik operasyonlar da sürüyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 kişi, Giresun'da da yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.