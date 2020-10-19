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Türkiye'de sahte içkiden can kaybı 60’a yükseldi

İzmir ve Aydın'da 2 kişi daha sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybetti. Yurt genelinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 60'a ulaştı. Ölüm ve zehirlenmelere ilişkin soruşturmalar kapsamında 23 ilde yakalanan 302 kişiden 78'i tutuklandı.

19 Ekim 2020 Pazartesi 13:21
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Türkiye'de sahte içkiden can kaybı 60’a yükseldi

İzmir'de sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 1 kişi daha yaşamını yitirdi. Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi. 

Aydın'ın Efeler ilçesinde tedavi gören bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, yurt genelinde 9 Ekim'den bu yana zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a ulaştı.

Zehirlenme ve ölümlere ilişkin soruşturmalarda da 23 ilde yakalanan 302 kişiden 78'i tutuklandı.

Depolara baskınlar sürüyor

Baskınlarda 40 bin litre ve 2 bin 165 şişe sahte içki, 27 bin 225 litre ve 2 bin 850 şişe etil alkol ile 15 ton sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Sahte içki üretilen ve satılan yerlere yönelik operasyonlar da sürüyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 kişi, Giresun'da da yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

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