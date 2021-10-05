Türkiye'de sigaraya bir zam daha!

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, Philip Morris sigaralarının fiyatlarına 1 TL zam geldiğini açıklamıştı. Listeye göre 16 TL olan sigaralar, 17; 17 TL olan sigaralar 18; 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu.

YENİ ZAM HABERİ GELDİ

Zam bir şirket tarafından yapılırken diğer üreticilerin de fiyat artışına gidip gitmeyeceği enflasyon açısından takip edilirken, başka şirket tarafından da bazı sigara gruplarına zam geldi.

YENİ FİYAT LİSTESİNİ PAYLAŞTI

Bugün Özgür Aybaş, R.J Reynolds Tobacco'ya ait yeni listeyi paylaşırken listedeki sigara gruplarına 1 TL zam geldiği dikkat çekti. 15 TL olan sigaralar 16 TL olurken, 16 TL olan sigaralar ise 17 TL oldu.

17 TL olan sigara grubu ise 18 TL olarak satılacak.Aynı gruptaki farklı sigara markası ise yine 1 TL zamlanarak 15,5 TL oldu.