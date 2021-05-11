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Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 497 yeni vaka; 278 can kaybı

Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 497 yeni vaka saptandı; 278 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

11 Mayıs 2021 Salı 20:24
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Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 497 yeni vaka; 278 can kaybı

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1582'si semptomatik olmak üzere toplam 14 bin 497 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 278 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 589'a, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 59 bin 433'e yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 22 bin 253 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 766 bin 124'e yükseldi. Toplam test sayısı 49 milyon 830 bin 456'ya yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 975 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,0 oldu.

Anahtar Kelimeler:
Türkiyenin Günlük Koronavirüs Tablosu
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